Глава Домодедова сообщила о пожаре в "Южных вратах" из-за атаки БПЛА Индустриальный парк "Южные врата" загорелся в Подмосковье из-за атаки БПЛА

Москва20 июл Вести.Глава подмосковного городского округа Домодедово Евгения Хрусталева привела данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов.

На территории индустриального парка "Южные врата" произошел пожар. В настоящее время возгорание локализовано, продолжается тушение.

Кроме того, беспилотник попал в верхний этаж жилого дома на улице Курыжова в микрорайоне Южный, поврежден фасад здания.

Всего 6 человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице… Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь говорится в заявлении Хрусталевой, опубликованном в MAX

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о двух пострадавших: на трассе М-4 при падении БПЛА рядом с автомобилем, и в результате возгорания частного дома.

СК квалифицировал атаку дронами на Московский регион по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.