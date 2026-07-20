Москва20 июлВести.Глава подмосковного городского округа Домодедово Евгения Хрусталева привела данные о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов.
На территории индустриального парка "Южные врата" произошел пожар. В настоящее время возгорание локализовано, продолжается тушение.
Кроме того, беспилотник попал в верхний этаж жилого дома на улице Курыжова в микрорайоне Южный, поврежден фасад здания.
Всего 6 человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице… Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизньговорится в заявлении Хрусталевой, опубликованном в MAX
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о двух пострадавших: на трассе М-4 при падении БПЛА рядом с автомобилем, и в результате возгорания частного дома.
СК квалифицировал атаку дронами на Московский регион по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.