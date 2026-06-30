На подлете к Москве 29 июня сбиты 12 украинских БПЛА

Силы ПВО 29 июня сбили на подлете к Москве 12 украинских БПЛА На подлете к Москве 29 июня сбиты 12 украинских БПЛА

Москва30 июн Вести.В понедельник, 29 июня, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены украинскими войсками в сторону Москвы, следует из данных, которые опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Сообщение об отражении последней вражеской воздушной атаки появилось в 23.38 мск. Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры в результате ударов украинских БПЛА не поступали.

На время отражения ударов приостанавливалась работа аэропортов московского авиаузла.