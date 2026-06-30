Москва30 июнВести.В понедельник, 29 июня, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены украинскими войсками в сторону Москвы, следует из данных, которые опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.
Сообщение об отражении последней вражеской воздушной атаки появилось в 23.38 мск. Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры в результате ударов украинских БПЛА не поступали.
На время отражения ударов приостанавливалась работа аэропортов московского авиаузла.