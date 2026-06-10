Москва10 июнВести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал глава мегаполиса, не уточнив подробности отражения вражеской атаки
Ранее ночью 10 июня Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к Москве.
Накануне, 9 июня, ПВО перехватила 23 вражеских беспилотника, летевших в направлении Москвы.