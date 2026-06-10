Силы ПВО сбили третий за ночь беспилотник на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации третьего за ночь БПЛА, летевшего на Москву Силы ПВО сбили третий за ночь беспилотник на подлете к Москве

Москва10 июн Вести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат, который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал глава мегаполиса, не уточнив подробности отражения вражеской атаки

Ранее ночью 10 июня Собянин сообщил о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к Москве.

Накануне, 9 июня, ПВО перехватила 23 вражеских беспилотника, летевших в направлении Москвы.