Москва4 июнВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Калуги (Грабцево) на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), режим беспилотной опасности был объявлен на территории Калужской области вечером 4 июня. Сообщение РСЧС в МАХ опубликовано в 21.30 мск.