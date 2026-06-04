Аэропорт Калуги закрылся на фоне угрозы БПЛА На фоне угрозы БПЛА закрылся аэропорт Калуги

Москва4 июн Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Калуги (Грабцево) на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), режим беспилотной опасности был объявлен на территории Калужской области вечером 4 июня. Сообщение РСЧС в МАХ опубликовано в 21.30 мск.