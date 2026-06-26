Москва26 июнВести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Калуги на фоне объявленной в Калужской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Ранее, вечером 25 июня, согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на территории Калужской области был введен режим беспилотной опасности.