В аэропорту Калуги ограничены полеты на фоне опасности БПЛА Аэропорт Калуги временно закрылся на фоне беспилотной опасности

Москва17 июн Вести.В аэропорту Калуги (Грабцево) в целях безопасности приостановлены полеты на фоне объявленной в Калужской области беспилотной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX

Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в настоящее время на территории Калужской области введен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью округами Калужской области.