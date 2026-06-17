Москва17 июнВести.В аэропорту Калуги (Грабцево) в целях безопасности приостановлены полеты на фоне объявленной в Калужской области беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы Росавиации в мессенджере MAX
Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в настоящее время на территории Калужской области введен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью округами Калужской области.