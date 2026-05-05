В Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера

Артамонов: решается вопрос о введении режима ЧС в Чувашии В Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера

Москва5 мая Вести.Власти Республики Чувашия рассматривают возможность введения режима ЧС республиканского характера. Об этом сообщил глава правительства региона Сергей Артамонов.

В Чувашии в настоящий момент все еще сохраняется режим опасности после ночных атак украинских беспилотников. ВСУ ночью нанесли удар по Чебоксарам. Несколько человек пострадали, одно здание получило повреждения.

В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант - объявить ЧС республиканского характера написал Артамонов в Telegram-канале

Ранее сообщалось, что школы и техникумы в Чебоксарах переведены на дистанционное обучение, приостановлена работа общественного транспорта. Развернуты три пункта временного размещения.