Москва5 маяВести.Власти Республики Чувашия рассматривают возможность введения режима ЧС республиканского характера. Об этом сообщил глава правительства региона Сергей Артамонов.
В Чувашии в настоящий момент все еще сохраняется режим опасности после ночных атак украинских беспилотников. ВСУ ночью нанесли удар по Чебоксарам. Несколько человек пострадали, одно здание получило повреждения.
В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант - объявить ЧС республиканского характеранаписал Артамонов в Telegram-канале
Ранее сообщалось, что школы и техникумы в Чебоксарах переведены на дистанционное обучение, приостановлена работа общественного транспорта. Развернуты три пункта временного размещения.