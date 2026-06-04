Гусев: 20 вражеских БПЛА уничтожены за ночь над Воронежской областью

В ходе ночной атаки на Воронежскую область уничтожены 20 вражеских БПЛА Гусев: 20 вражеских БПЛА уничтожены за ночь над Воронежской областью

Москва4 июн Вести.Силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над территорией Воронежской области 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Дроны сбили в ночь на 4 июня, четверг.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов написал губернатор в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.