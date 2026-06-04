Москва4 июнВести.Силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над территорией Воронежской области 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Дроны сбили в ночь на 4 июня, четверг.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратовнаписал губернатор в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.