Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва18 июл Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА… Богучарский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения… Силы ПВО наготове предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Воронежской области признал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями регионального правительства и МЧС России.