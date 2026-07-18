Москва18 июлВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА… Богучарский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения… Силы ПВО наготове

предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Воронежской области признал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями регионального правительства и МЧС России.