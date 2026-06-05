Собянин сообщил о ликвидации второго беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО сбили второй украинский беспилотник, летевший на Москву Собянин сообщил о ликвидации второго беспилотника на подлете к Москве

Москва5 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

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Ранее стало известно, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово в целях безопасности начали работать с ограничениями - принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.