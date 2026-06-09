Собянин сообщил о ликвидации второго БПЛА, летевшего на Москву

Силы ПВО сбили второй БПЛА на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации второго БПЛА, летевшего на Москву

Москва9 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали второй украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы в своем канале в MAX

Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил глава мегаполиса

Ранее Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.