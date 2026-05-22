Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Воронежской области В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Москва22 мая Вести.На территории Воронежской области объявлена опасность беспилотной атаки, сообщил глава региона Александр Гусев.

Информацию он опубликовал 22 мая, в пятницу, в 22.23 по московскому времени в мессенджере MAX.

Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность. Местным жителям необходимо сохранять спокойствие и следить за уведомлениями официальных источников.