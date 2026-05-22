Москва22 маяВести.На территории Воронежской области объявлена опасность беспилотной атаки, сообщил глава региона Александр Гусев.
Информацию он опубликовал 22 мая, в пятницу, в 22.23 по московскому времени в мессенджере MAX.
Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАнаписал губернатор
Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность. Местным жителям необходимо сохранять спокойствие и следить за уведомлениями официальных источников.