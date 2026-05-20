МО: средствами ПВО РФ за два часа уничтожен 61 беспилотник ВСУ

Москва20 мая Вести.За два часа дежурными средствами российской ПВО сбит 61 украинский беспилотник в небе над Московским регионом и еще 8 субъектами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 20 мая в период с 07.00 до 09.00 по московскому времени ПВО уничтожила 61 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Калужской, Новгородской, Смоленской областей, Московским регионом и Ставропольским краем.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки территория региона 143 раза подвергалась атакам беспилотников ВСУ. Есть один погибший и раненые.