МО РФ: за шесть часов над регионами России перехватили 146 украинских БПЛА

Силы ПВО РФ перехватили 146 украинских беспилотников за шесть часов МО РФ: за шесть часов над регионами России перехватили 146 украинских БПЛА

Москва2 мая Вести.За шесть часов в субботу силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили 146 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

С 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

БПЛА перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и Московского региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая ВС РФ уничтожили 215 беспилотников.