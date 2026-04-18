Силы ПВО сбили 46 БПЛА в небе над Россией за восемь часов Минобороны: течение восьми часов над регионами РФ уничтожены 46 БПЛА Украины

Москва18 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны за восемь часов перехватили и уничтожили над территорией России 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Уничтожение беспилотников происходило в период с 08:00 до 16:00 мск.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили 568 украинских беспилотников и девять авиационных бомб.