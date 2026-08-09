Москва9 авгВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 9 августа, сбили 153 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Перехвачены и уничтожены 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типасказано в сообщении
Уточняется, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны нейтрализовали над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарском краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне Минобороны сообщало, что силы ПВО отразили атаку 360 дронов ВСУ за день 8 августа.