Минобороны: силы ПВО сбили в ночь на воскресенье 153 дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 153 дрона ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили в ночь на воскресенье 153 дрона ВСУ над регионами РФ

Москва9 авг Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 9 августа, сбили 153 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны нейтрализовали над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарском краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне Минобороны сообщало, что силы ПВО отразили атаку 360 дронов ВСУ за день 8 августа.