АТОР: еще два круизных лайнера вышли из Персидского залива

Еще два круизных лайнера вышли из Персидского залива АТОР: еще два круизных лайнера вышли из Персидского залива

Москва18 апр Вести.Еще два круизных лайнера – Mein Schiff 5 и MSC Euribia – покинули Персидский залив, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Mein Schiff 5 компании TUI Cruises вышел из Катара и направился в Эль-Хасаб (Оман), а MSC Euribia компании MSC Cruises следует в Маскат из ОАЭ.

Как указывает АТОР, в Персидском заливе остаются два судна: Aroya и Mein Schiff 4. ассоциация отмечает, что при текущей динамике они также могут вскоре покинуть залив.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Celestyal Discovery стал первым пассажирским судном, прошедшим через Ормузский пролив.

Это произошло после того, как Иран объявил об открытии пролива в связи с перемирием Израиля и Ливана. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что гражданские суда могут передвигаться по морской артерии только по определенному маршруту. Военным судам проход через пролив все еще запрещен.