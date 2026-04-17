АТОР сообщила о нахождении четырех круизных лайнеров в Персидском заливе АТОР: в Персидском заливе остаются четыре круизных лайнера

Москва17 апр Вести.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в акватории Персидского залива продолжают находиться четыре круизных лайнера, один из которых, по предварительной информации, готовится к отплытию. Об этом говорится в заявлении ассоциации со ссылкой на свои источники.

Ранее, опираясь на данные сервиса Marine Traffic, стало известно, что лайнер Celestyal Discovery, оказавшийся в заливе в начале марта, преодолел Ормузский пролив и направляется в порт Маскат в Омане. Кроме того, судно Celestyal Journey, заблокированное ранее в Дохе, по данным АТОР, покидает регион.

По информации ассоциации, в заливе сейчас остаются Aroya от Aroya Cruises, Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 от TUI Cruises, а также MSC Euribia от MSC Cruises. В АТОР отметили, что в соцсетях появились сведения о прибытии танкера для заправки к MSC Euribia, что свидетельствует о возможной скорой готовности лайнера к выходу.

Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя перемирие в Ливане, объявил о полном открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период прекращения огня. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану, однако подчеркнул, что блокада иранских портов сохраняется и будет действовать до полной реализации сделки с Ираном.