Первый круизный лайнер покинул Ормузский пролив ТАСС: первый круизный лайнер пересек Ормузский пролив и вышел в море

Москва17 апр Вести.Круизный лайнер Celestyal Discovery изменил маршрут и, вместо запланированного захода в оманский порт Хасаб, прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

На основании данных о движении судов агентство установило, что это первое пассажирское судно, пересекшее пролив с момента эскалации конфликта в регионе.

Celestyal Discovery пересек Ормузский пролив в 17:55 мск, придерживаясь дистанции около 3 км от побережья Омана. По состоянию на 18:30 мск судно продолжало движение на юг. В маршрутной документации теперь указано, что портом прибытия является оманский Маскат, расположенный у выхода из Оманского залива, тогда как ранее в качестве конечной точки значился порт Хасаб.

По подсчетам агентства, в марте в акватории Персидского залива оказались блокированными шесть круизных лайнеров: MSC Euribia компании MSC Cruises, два судна Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 компании TUI Cruises, а также два лайнера Celestyal Cruises - Discovery и Journey. Кроме того, в регионе находится круизное судно Aroya, принадлежащее саудовской компании. В общей сложности на этих судах может разместиться около 17 тыс. человек.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада против Ирана сохранится до полного урегулирования конфликта.