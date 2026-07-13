"Ансар Аллах" возложило на Эр-Рияд ответственность за удары по аэропорту Саны

Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в атаке на аэропорт Саны "Ансар Аллах" возложило на Эр-Рияд ответственность за удары по аэропорту Саны

Москва13 июл Вести.Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) возложило на Саудовскую Аравию ответственность за удары по аэропорту Саны. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, действия Эр-Рияда повлекли за собой конец деэскалации конфликта.

В ходе несправедливой и вопиющей агрессии преступный саудовский режим нанес несколько авиаударов по международному аэропорту Саны сказал Сариа

Он пообещал, что агрессивные действия саудитов не останутся без ответа.

Ранее движение "Ансар Алла" предостерегло Израиль от продолжения военных действий в Ливане.