Два человека пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ Два жителя Белгородской области ранены из-за ударов ВСУ

Москва7 мая Вести.В Белгородской области из-за украинских атак пострадали еще два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX

Один из них получил ранения во время утренней атаки беспилотника на служебный микроавтобус в селе Вознесеновка.

Ему диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Мужчина госпитализирован говорится в сообщении

В Шебекине мужчина получил осколочное ранение при детонации мины "колокольчик", которую он обнаружил в чердачном помещении своего дома. Она оказалась там после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами, из-за которого крыша дома была повреждена.

Всего Вооруженные силы Украины 7 мая нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области. В ряде населенных пунктов повреждены складские помещения, частные дома и постройки, а также автомобили.