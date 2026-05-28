Москва28 маяВести.В районе поселка Комсомольский Белгородского муниципального округа Белгородской области беспилотник атаковал грузовик, пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.
Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головыговорится в публикации в мессенджере MAX
Бригада скорой оказала пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Грузовик поврежден.
Кроме того, в результате атак еще двух беспилотников повреждены легковой и грузовой автомобили.
Ранее в Белгородском округе была объявлена повторная угроза атаки БПЛА.