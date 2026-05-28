Мирный житель Белгородской области получил акубаротравму при атаке БПЛА В Белгородской области дрон атаковал грузовик, травмирован мирный житель

Москва28 мая Вести.В районе поселка Комсомольский Белгородского муниципального округа Белгородской области беспилотник атаковал грузовик, пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.

Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы говорится в публикации в мессенджере MAX

Бригада скорой оказала пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался. Грузовик поврежден.

Кроме того, в результате атак еще двух беспилотников повреждены легковой и грузовой автомобили.

Ранее в Белгородском округе была объявлена повторная угроза атаки БПЛА.