Москва13 апр Вести.О возможности восстановления работы нефтепровода "Дружба" необходимо спрашивать у Венгрии и европейцев, но РФ была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этом плане роль РФ невозможно переоценить, подчеркнул он.

Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе. Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос

Венгрия и Словакия были отрезаны Киевом от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января. В Будапеште многократно подчеркивали, что магистраль исправна, а киевский режим не возобновляет транзит по политическим причинам.

Как отмечал директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, власти Украины при попустительстве европейских союзников сделают все возможное, чтобы затянуть возобновление работы "Дружбы".