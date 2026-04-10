Москва10 апр Вести.Украинские службы завершат ремонт трубопровода "Дружба" этой весной, заявил журналистам глава киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский сослался на некоторые договоренности, заявив, что сроки окончания ремонта "были оговорены".

Мы завершим ремонт, потому что так было оговорено. Я сказал им, что мы закончим этой весной сказал он

Он уточнил, что по ремонтным работам было якобы уже многое сделано, и вновь упомянул про разрушенные резервуары для хранения. По его словам, быстро отремонтировать их не получится.

Украина заблокировала магистраль в конце января, сославшись на разрушения. Однако Венгрия и Словакия настаивают, что транзит нефти был остановлен по политическим причинам. Будапешт в качестве ответных мер заблокировал выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро до момента, пока поставки не возобновятся.

Еврокомиссия отправила на Украину миссию для инспекции якобы поврежденного трубопровода, однако Киев отказался пускать специалистов к "Дружбе". Накануне в ЕК признали, что не знают, где сейчас находятся европейские эксперты.