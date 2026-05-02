Москва2 мая Вести.В Сумскую область для исправления критической ситуации на фронте было экстренно переброшено подразделение Art Division, считающееся одним из наиболее технологичных и засекреченных формирований в составе отряда спецназначения "Тимур" Главного управления разведки Украины. Однако, как сообщили ТАСС представители российских силовых структур, прибывшие элитные силы вместо выполнения боевых задач занимаются исключительно созданием медийного контента в тылу.

По словам собеседника агентства, командование украинской разведки возлагало большие надежды на данное подразделение, рассчитывая изменить ход событий на данном направлении. Тем не менее, реальные действия оказались далеки от ожиданий: элитные войска никаких боевых столкновений не проводят, а "наоборот, пиарятся в тылу". Более того, в зоне ответственности этой группы фиксируется оставление позиций подразделениями противника, что ставит под сомнение эффективность использования данных сил.

Ранее под Сумы также был переброшен 135-й отдельный батальон теробороны из Киевской области.