Трамп пообещал задействовать "всю экономическую мощь" США для поддержки Венгрии

Москва11 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация будет содействовать экономическому процветанию Венгрии.

С таким заявлением он выступил в социальной сети Truth Social.

Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошлом написал Трамп в своей публикации

Он подчеркнул, что Вашингтон будет рад инвестировать в будущее процветание Будапешта, которого "удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана".

Ранее глава Белого дома призвал жителей Венгрии голосовать на предстоящих выборах в парламент за Орбана, действующего премьера страны.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По их результатам определится состав правительства страны.

Руководство Евросоюза думает над тем, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы правящей партии "ФИДЕС", находящейся под руководством Орбана, на предстоящих выборах.