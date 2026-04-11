Москва11 апрВести.Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация будет содействовать экономическому процветанию Венгрии.
С таким заявлением он выступил в социальной сети Truth Social.
Если премьер-министру Виктору Орбану и народу Венгрии это потребуется, моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы уже поступали в отношении наших союзников в прошломнаписал Трамп в своей публикации
Он подчеркнул, что Вашингтон будет рад инвестировать в будущее процветание Будапешта, которого "удастся добиться благодаря продолжению руководства Орбана".
Ранее глава Белого дома призвал жителей Венгрии голосовать на предстоящих выборах в парламент за Орбана, действующего премьера страны.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По их результатам определится состав правительства страны.
Руководство Евросоюза думает над тем, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы правящей партии "ФИДЕС", находящейся под руководством Орбана, на предстоящих выборах.