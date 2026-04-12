Фон дер Ляйен заявила, что на выборах в Венгрии проголосовали за Европу

Москва12 апр Вести.Предварительные результаты парламентских выборов в Венгрии свидетельствуют о возвращении страны на европейский путь. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, "сердце Европы бьется в Венгрии сильнее".

Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на европейский путь. Союз становится сильнее написала она

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поздравил лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. По информации венгерского Национального избирательного офиса, обработано около 82% голосов​​​. Согласно предварительным данным, "Тиса" получает в парламенте 137 мест из 199. У правящего альянса "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством Орбана - около 50 мест.

Орбан выступил на митинге своих сторонников в Будапеште и заверил, что вместе с партией "Фидес" продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.