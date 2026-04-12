На парламентских выборах в Венгрии проголосовали 54,14% избирателей

Москва12 апр Вести.Явка на выборах в венгерский парламент к 13.00 (14.00 мск) составила 54,14%. Об этом сообщает Национальный избирательный офис.

Таким образом, уже проголосовали 4 075 272 человека из 8 115 484 имеющих право голоса избирателей.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Венгрии бьет рекорды. К 9.00 (10.00 мск) она достигла 16,89%.

Венгерские граждане 12 апреля изберут 199 депутатов. На выборах решится, сохранит ли власть правящая коалиция, состоящая из партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" и ее младшего партнера "Христианско-демократической народной партии", или же победу одержит оппозиционная партия "Тиса".