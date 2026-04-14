Песков: у России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией

Москва14 апр Вести.У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На выборах 12 апреля в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" одержала убедительную победу, получив 138 из 199 мест в парламенте.

Пока что мы можем с удовлетворением отмечать, насколько мы понимаем, готовность вести прагматичный диалог. В данном случае у нас есть взаимная готовность сказал Дмитрий Песков

После выборов лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр выразил желание обсудить с президентом России Владимиром Путиным энергетические соглашения между Венгрией и Россией, включая условия сотрудничества по строительству АЭС "Пакш".