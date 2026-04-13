Москва13 апр Вести.Венгрия с приходом к власти партии "Тиса", возглавляемой Петером Мадьяром, не станет отказываться от сотрудничества с Россией. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Почему Венгрия до конца, я думаю, с нами не порвет? Потому что вся архитектура современной Восточной Европы выстроена против Венгрии. Таково наследие Второй мировой войны. Венгры – народ, граничащий сам с собой. Рядом с ними венгерские населения Словакии, Украины, Закарпатья, Румынии и Сербии отметил он

Фененко полагает, что при удобном раскладе Венгрия бы озвучила свои притязания Украине на территории, которые считает своими.

Причина не только в том, что им не нравится Киев. Венгерское общество считает Закарпатье своим… Я так понимаю, что и Орбан, и многие в Венгрии ждали поражения быстрого Украины, распада ее государственности, тогда они бы спокойно заняли бы Закарпатье под шумок. Этого не происходит. То есть у венгров, если они полностью идут под Европейский союз, им надо смириться с польским лидерством в Восточной Европе добавил эксперт

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России и открыта к прагматичному сотрудничеству с РФ.