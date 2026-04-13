Мадьяр согласен с отказом Венгрии от участия в кредите для Киева на 90 млрд евро

Москва13 апр Вести.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что согласен с исключением Венгрии из участия в европейском кредите для Украины на 90 млрд евро. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает портал 24.hu.

Что касается кредита Украине в размере 90 миллиардов, Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан еще в декабре смог отказаться от участия в этой программе, и он согласился с этим, обосновав это сложной экономической ситуацией говорится в публикации

Мадьяр напомнил, что в декабре на заседании совета ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан решил, что Венгрия не будет участвовать в кредите для Украины на 90 миллиардов евро. Лидер "Тисы" добавил, что согласен с этим.

Кроме того, политик подчеркнул, что с самого начала выступал против ускоренного приема Украины в Евросоюз.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит закупки российской нефти, а также открыт к прагматичному сотрудничеству с Москвой. Помимо этого, политик выразил надежду, что санкции ЕС в отношении России будут сняты после окончания украинского конфликта.