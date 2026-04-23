Москва23 апрВести.В социальных сетях командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ выступил с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
По данным агентства, один из офицеров бригады является сторонником бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен в РФ в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Весь командный состав 68-й отдельно аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского, считая его предателем Украиныговорится в публикации
Ранее с критикой высшего руководства киевского режима выступил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.