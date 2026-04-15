Генпрокурор назвал сумму ущерба СССР от преступлений фашистов Александр Гуцан: ущерб СССР от преступлений фашистов составил 257 трлн рублей

Москва15 апр Вести.В рамках проекта "Без срока давности" выявили, что ущерб СССР от фашистов во время Великой Отечественной войны составил 257 трлн рублей. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан.

По его словам, проект завершили в 2025 году, и суды в 34 регионах подтвердили факты военных преступлений гитлеровцев, а также признали их геноцидом.

Эти преступления повлекли многочисленные жертвы и колоссальные разрушения на сумму практически 257 трлн рублей сказал Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.