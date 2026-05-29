Москва29 маяВести.Российская армия освободила населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что населенные пункты были освобождены в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

28 мая российские военнослужащие освободили населенный пункт Нововасильевка в Харьковской области.