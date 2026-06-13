Силы ПВО уничтожили 177 украинских дронов ночью в небе над российскими регионами

Средства ПВО ночью сбили 177 украинских беспилотников над регионами России Силы ПВО уничтожили 177 украинских дронов ночью в небе над российскими регионами

Москва13 июн Вести.Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июня уничтожили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.

Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 231 украинский беспилотник над регионами России.