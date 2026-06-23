Путин: российские войска освобождают населенные пункты один за другим

Путин: ВС РФ освобождают населенные пункты один за другим Путин: российские войска освобождают населенные пункты один за другим

Москва23 июн Вести.Российские военнослужащие освобождают один населенный пункт за другим, теракты Киева не могут на это повлиять, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил об ударах киевского режима по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и студенческому общежитию в Старобельске.

Российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой сказал Путин в ходе совещания с правительством

Ранее Путин подчеркнул, что российские военнослужащие поджимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех участках боевого соприкосновения.