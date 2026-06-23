Москва23 июнВести.Российские военнослужащие освобождают один населенный пункт за другим, теракты Киева не могут на это повлиять, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил об ударах киевского режима по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и студенческому общежитию в Старобельске.

Российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой

сказал Путин в ходе совещания с правительством

Ранее Путин подчеркнул, что российские военнослужащие поджимают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех участках боевого соприкосновения.