Москва20 апр Вести.Занятия отменены в школах Туапсе после ночной массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в управлении образования администрации муниципального округа.

20 апреля … муниципальные и государственные школы города не работают… Четыре детских сада №28, №25, №24 и №22 работают без приема детей. Остальные городские детские сады - работают в режиме "дежурных групп" с организацией питания и сна для детей работающих родителей приводит агентство ТАСС слова управления

Враг совершил массированную атаку на Туапсе с применением БПЛА ночью 20 апреля. В результате агрессии один мирный житель погиб, еще один пострадал. В морском порту произошло возгорание, также там повреждения получила транспортная инфраструктура.