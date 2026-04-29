На фоне ЧП в Туапсе школы не принимают учеников 29 апреля

Школы в Туапсе не работают 29 апреля в связи с ЧП На фоне ЧП в Туапсе школы не принимают учеников 29 апреля

Москва29 апр Вести.Школы и учреждения дополнительного образования в Туапсе в среду, 29 апреля, работают без приема обучающихся. Об этом сообщает в мессенджере MAX Оперштаб Краснодарского края.

11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, работают без учеников. Обучающиеся не посещали школы и 28 апреля.

Кадетский корпус работает с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 30 апреля кадет из учреждения заберут родители на майские праздники отмечается в сообщении

Из пяти детских садов временные ограничения коснулись двух детских садиков. Остальные работают в режиме дежурных групп.

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