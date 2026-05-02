Бойко: угроза атаки БПЛА в Туапсе отменена В Туапсе объявили об отмене угрозы атаки беспилотников

Москва2 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил жителям и гостям города об отмене угрозы атаки БПЛА. Информация об этом опубликована в его Telegram-канале сегодня в 9.31.

Отмена угрозы атаки беспилотников говорится в публикации

Сергей Бойко заверил, что опасности для жителей и гостей Туапсинского округа нет.

При этом он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу, и предостерег от того, чтобы близко подходить к подозрительным предметам и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

Угроза атаки беспилотников на территории Туапсинского округа была объявлена накануне, 1 мая, около 17 часов дня. Таким образом, она действовала больше 16 часов.