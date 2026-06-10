Развожаев предупредил о невозможности 11 июня заправиться на АЗС "ТЭС" Губернатор Севастополя сообщил о новых проблемах с топливом

Москва10 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что в четверг, 11 июня, они не смогут заправиться на АЗС "ТЭС".

К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно написал он в мессенджере MAX

Что касается QR-кодов, по которым можно приобрести топливо, Развожаев разъяснил, что 10 июня новой партии QR-кодов не будет, а все выданные ранее будут деактивированы. Новая генерация будет 11 июня.

А на АЗС "ТЭС" в четверг будут заправляться лишь автомобили коммунальных служб, силовых структур, кареты скорой помощи и общественный транспорт.

Топливо в свободной продаже будет на заправках "АТАН". Губернатор обещал сообщить подробности в четверг, как только получит информацию.