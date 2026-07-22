Москва22 июлВести.Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе, состояние отечественной экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, подчеркнул глава государства.
Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамикузаявил глава государства
21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.
Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.