Путин: трудности на топливном рынке в России носят временный характер Путин: трудности на топливном рынке РФ носят временный характер

Москва22 июл Вести.Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе, состояние отечественной экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, подчеркнул глава государства.

Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику заявил глава государства

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.