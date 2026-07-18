Москва18 июлВести.ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен при помощи ОТРК "Искандер" и "Герань-4 сикер".
В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектомговорится в материалах
Вражеская техника располагалась вблизи населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.
Ранее расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" поразили в районе острова Змеиный судно, использовавшееся для доставки военных грузов Вооруженным силам Украины.