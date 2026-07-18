ВС РФ поразили комплекс "Нептун" ВСУ в Николаевской области

ВС РФ уничтожили ракетный комплекс ВСУ "Нептун" ВС РФ поразили комплекс "Нептун" ВСУ в Николаевской области

Москва18 июл Вести.ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен при помощи ОТРК "Искандер" и "Герань-4 сикер".

В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом говорится в материалах

Вражеская техника располагалась вблизи населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

Ранее расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" поразили в районе острова Змеиный судно, использовавшееся для доставки военных грузов Вооруженным силам Украины.