ВСУ лишились одного из основных логистических маршрутов под Сумами

ВС России перекрыли важный логистический маршрут ВСУ под Сумами ВСУ лишились одного из основных логистических маршрутов под Сумами

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над дорогой Сумы - Писаревка в Сумской области. Эта дорога служила ключевым маршрутом для снабжения ВСУ, заявил источник ТАСС в российском силовом ведомстве.

Трасса Сумы - Писаревка в Сумской области находится под огневым контролем российских операторов БПЛА. Контроль этой дороги лишает ВСУ важного логистического маршрута, по которому велось снабжение украинских войск на позициях, расположенных в нескольких десятках километров от Сум приводит ТАСС слова источника

Потеря контроля над дорогой значительно усложнит положение ВСУ в Сумах. Протяженность дороги составляет не более 20 км, поездка из Сум на легковом транспорте занимает не более 30 минут, заключил источник.