Москва25 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над дорогой Сумы - Писаревка в Сумской области. Эта дорога служила ключевым маршрутом для снабжения ВСУ, заявил источник ТАСС в российском силовом ведомстве.
Трасса Сумы - Писаревка в Сумской области находится под огневым контролем российских операторов БПЛА. Контроль этой дороги лишает ВСУ важного логистического маршрута, по которому велось снабжение украинских войск на позициях, расположенных в нескольких десятках километров от Сумприводит ТАСС слова источника
Потеря контроля над дорогой значительно усложнит положение ВСУ в Сумах. Протяженность дороги составляет не более 20 км, поездка из Сум на легковом транспорте занимает не более 30 минут, заключил источник.