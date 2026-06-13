Выведенная из Константиновки бригада ВСУ несет потери в Черниговской области

Выведенные из ДНР части ВСУ несут потери в Черниговской области Выведенная из Константиновки бригада ВСУ несет потери в Черниговской области

Москва13 июн Вести.Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенная из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Черниговскую область, нечет потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что речь идет о 2-м батальоне 93-й ОМБр ВСУ.

В Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновки отмечается в публикации

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 8 июня заявила, что российские военнослужащие возьмут Константиновку в ДНР под контроль уже летом 2026 года.