Москва13 июнВести.Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенная из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Черниговскую область, нечет потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что речь идет о 2-м батальоне 93-й ОМБр ВСУ.
В Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93-й ОМБр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновкиотмечается в публикации
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 8 июня заявила, что российские военнослужащие возьмут Константиновку в ДНР под контроль уже летом 2026 года.