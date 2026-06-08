В Раде предрекли скорую потерю контроля Украины над Константиновкой Нардеп Безуглая: ВС РФ возьмут Константиновку уже летом

Москва8 июн Вести.Российские военнослужащие возьмут Константиновку в ДНР под контроль уже летом 2026 года. Такой прогноз сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Летом россияне возьмут [под контроль] Константиновку, если ничего не изменится в управлении фронтом говорится в публикации

Ранее военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС России уже взяли под контроль ключевые районы населенного пункта. Сейчас там идет зачистка боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).