Москва11 мая Вести.Российский истребитель Су-57 сбил переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) шведский самолет-разведчик Saab 340. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, отметив, что официального подтверждения поступившей информации еще нет.

Об этом Рожин написал в своем канале в мессенджере MAX.

Также из сообщения следует, что шведский самолет был поражен ракетой воздух-воздух.

О том, что Су-57 сбил переданный Украине шведский самолет дальней радиоразведки Saab 340, сообщили и авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Как следует из сообщения, Швеция поставляла Украине всего два таких самолета.

