Москва17 июн Вести.Российские войска уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Combat Boat 90 — это военный скоростной и маневренный бронированный десантный катер, разработанный шведской компанией Dockstavarvet. Его вместимость — 21 полностью экипированный боец и до 4,5 тонн груза. Катер развивает скорость до 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах.

Стоимость одного Combat Boat 90 составляет около 2,62 миллиона долларов.

Помимо этого, в ходе удара ВС РФ поразили используемые ВСУ склады боеприпасов и горючего, объекты ТЭК и инфраструктуры, а также места сборки и хранения БПЛА дальнего действия.

Силы ПВО за сутки сбили 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников ВСУ самолетного типа, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль более 100 зданий в Константиновке.