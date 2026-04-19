Замглавы МИД Грушко рассказал о призыве России к Турции "отрезвить" Украину РФ призывала Турцию добиться от Киева гарантий недопущения атак на газопроводы

Москва19 апр Вести.Россия не раз обращалась к Турции с призывом добиться от Украины гарантий предотвращения атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру ... неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем сказал дипломат​​​ в интервью РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва знает о попытках киевского режима взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" и регулярно информирует Анкару об этих опасениях.

Директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович в интервью ИС "Вести" допустил повторение диверсий в отношении трубопровода "Турецкий поток".