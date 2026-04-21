Исходим из того, что прекращение террористических вылазок киевской военщины, прежде всего, отвечает интересам самой Турции как крупного потребителя российского газа приводит РИА Новости слова Грушко

Турция – важный партнер России, серьезный региональный и международный игрок, а сотрудничество Москвы и Анкары в энергетике носит стратегический характер, подчеркнул Грушко.

Реализуются многомиллиардные контракты в сфере газовой и ядерной энергетики уточнил Грушко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Турция с помощью своего влияния может заставить Украину отказаться от террористических атак по российской энергетической инфраструктуре.