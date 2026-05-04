Эксперт рассказал, что нужно делать со служащими в ВСУ беременными украинками Михайлов: гуманность к беременным украинкам в ВСУ приведет к потере бойцов ВС РФ

Москва4 мая Вести.Гуманность к беременным украинкам, которые управляют беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО), может привести к потере большого количества российских военных. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя сюжет Times о беременной, служащей оператором БПЛА.

По его словам, жалеть украинских женщин, которые убивают российских бойцов с помощью беспилотников, не нужно.

Я считаю, что наши ребята не должны различать, беременная оператор БПЛА или небеременная. Дело в том, что она убивает наших ребят. И поэтому на войне подобная гуманность может привести к потере большого количества нормальных русских парней. Как только будет выявлена позиция [беременной оператора БПЛА] … я думаю … будет нанесена атака тем или иным видом вооружения. Потому что в любом случае она нас ненавидит, она и родит таких же, и воспитает, которые нас ненавидят. Ладно, она была за линией фронта, дома сидела и там что-то говорила. Но она на фронте, она использует боевой беспилотник для уничтожения русских солдат. Соответственно, она является законной целью сказал Михайлов

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на Украине женщин призывают в ряды ВСУ как операторов БПЛА.